Binlerce çalışan etkilendi… Dünya devi Google’dan düşük maaş skandalı

The Guardian’ın ele geçirdiği belgelere göre Google, çalışanlarının ücretleriyle ilgili yasa dışı yollara saptı.

ABD’li teknoloji devi Google ile ilgili ortaya atılan iddialar uluslararası iş dünyasının gündemine oturdu. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın ele geçirdiği belgelere göre Google, çalışanlarının ücretleriyle ilgili yasa dışı yollara saptı.

Gazetenin haberine göre Google, Birleşik Krallık, Avrupa ve Asya’da onlarca ülkedeki geçici çalışanlarının maaşlarını illegal olarak daha düşük ödedi. Binlerce çalışanın bu durumdan etkilendiği öğrenilirken, söz konusu durumun Mayıs 2019’dan bu yana devam ettiği belirtildi.

MEDYA BASKISI VE YASAL SÜREÇ

Şirketin tam zamanlı çalışanlarla, aynı işi yapan geçici çalışanlara eşit ücret ödemesinde bulunması gerekiyor. Ancak şirketin iki yılı aşkın süredir devam eden hukuksuzluğu düzeltmek yerine bunun üstünü kapatmaya çalıştığı iddia edildi.

Şirket içi yazışmalara da ulaşan gazetenin haberine göre, medya baskısı ve yasal süreçlerden çekinen Google’ın, corona virüsü salgını süreciyle birlikte departmanların artan maliyetlerine vurgu yaptığı öğrenildi.

OFİSE DÖNÜŞ 2022’YE KALDI



Corona virüsü salgınıyla birlikte pek çok şirket uzaktan çalışma yöntemini benimserken, aşılamayla birlikte geri dönüş hazırlıkları başlamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni varyantlar geri dönüşü erteledi. Google da erteleme kararı alan şirketlerden biri. Ofislere dönüşü kademeli olarak yapacağını açıklayan şirket, dönüş tarihini Eylül ayından 2022 yılı başına erteledi.