İtalya Sicilya'da bulunan Caltanissetta eyaletine bağlı bir belde olan Mussomeli, son yıllarda nüfus kaybı yaşıyor. Mussomeli Belediyesi, kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirasa sahip çıkmak ve turizmi canlandırmak için 11 bin terk edilmiş evi tanesi 1 Euro'dan satışa sundu.