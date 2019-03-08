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Binlerce kadın Taksim’de toplandı

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok sayıda kadın toplandı.
Binlerce kadın Taksim’de toplandı

Akşam saatlerine doğru polis caddeye çıkan sokakları bariyerle kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı’nda toplanan kadınlar, caddeye polisin üst aramasının ardından alındı. Kalabalık grup “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” diyerek slogan attı.

DHA, saat 18.39’da geçtiği haberinde polis yetkililerine dayanarak caddede herhangi bir yürüyüşe izin verilmeyeceğini, etkinlik yapmak isteyenlerin caddeye çıkan bir sokağa yönlendirileceğini yazdı.

Kadın örgütleri günler öncesinden Feminist Gece Yürüyüşü yapacaklarını açıklamıştı.

Caddenin meydan girişi bölümünde binlerce kadın polis tarafından engellendi. İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe izin verilmeyeceği yinelendi.

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