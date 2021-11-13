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Binlerce Kişi Birbirinin Yüzüne İnek Dışkısı Sürdü

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Hindistan'da Gübre Festivali Diwali
Binlerce Kişi Birbirinin Yüzüne İnek Dışkısı Sürdü

Hindistan'ın en önemli yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da her yıl kutlanan Gübre Festivali Diwali'nin son günleri yine bilindik görüntülere sahne oldu.

İneklerin çektiği römorklarda toplanan hayvan dışkıları, öncelikle Hindu rahipler eşliğinde tapınakların önüne yığıldı.

Chhattisgarh eyaletinde festivalden sonra gerçekleşen törende, eyalet Valisi Bhupesh Baghel, devlete iyi şans getirmesi için kendini kırbaçlattı. Festivalin tek ilginç görüntüsü bu değildi.

Festivalin son günlerinde halk, birbirilerinin üzerine inek dışkısı sürerek kutlama yaptı.

Dışkının sağlığa faydalı olduğunu savunan halk, bu sayede koronavirüs salgınından korunduklarına inanıyor.

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