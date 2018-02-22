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Binlerce kişi o anı bekledi

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Binlerce kişi o anı bekledi
Binlerce kişi o anı bekledi

Mısır’daki Ebu Simbel Tapınağı’ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını Mısırlı yetkililer ve davetlilerin yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist izledi.

Mısır’ın güneyindeki Asvan kentinde yer alan Ebu Simbel Tapınağı’ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını Mısırlı yetkililer ve davetlilerin yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist izledi.

Ebu Simbel Tapınağı müdürü Husam Abbud, yaptığı basın açıklamasında, söz konusu astronomi olayının eski Mısırlıların bilimde ne kadar ileri gittiklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Güneş ışığının heykele yerel saatle 06.25’te vurmaya başladığını dile getiren Abbud, ışınların 20 dakika boyunca heykele vurmaya devam ettiğini ifade etti.

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı’nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses’in “doğum günü” kabul edilen 22 Ekim ile “taç giyme günü” olduğu belirtilen 22 Şubat’ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır’da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim’de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat’ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

Bu astronomi olayı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Ebu Simbel tapınağı önünde yerli ve yabancı 20 folklor ekibinin gösteri yaptığı bildirildi.

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