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Binlerce kişi sokağa çıkıyor! Geçit yok!

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“Başörtüsü krizi” toplumsal direnişi de beraberinde getirdi, öğretmen sendikaları öncülüğünde birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partiler bu akşam sokağa iniyor.
Binlerce kişi sokağa çıkıyor! Geçit yok!

“Başörtüsü krizi” toplumsal direnişi de beraberinde getirdi, öğretmen sendikaları öncülüğünde birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partiler bu akşam sokağa iniyor.

Gericiliğe ve dayatmalara karşı “Geçit yok” sloganıyla eylem düzenleyen öğretmen sendikaları ile destek veren 40’tan fazla sivil toplum örgütü ve siyasi partiler bu akşam sokağa iniyor.

Öte yandan deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş da bu akşamki eyleme katılacağını açıkladı.

Eyleme destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:

“CTP, TDP, BKP, YKP, HP, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KTMMOB, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, KTAMS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, KAMUSEN, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BASIN-SEN, BES, Biyologlar Derneği, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, KOOP-SEN,  MALİYE-SEN, VERGİ-SEN, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı.”

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