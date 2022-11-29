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Binlerce metre yüksekte uçağın kapısını açmaya çalıştı: ‘Bunu yapmamı İsa istedi’

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ABD’de bir uçuş sırasında yolculardan birinin binlerce metre yükseklikte uçağın kapısını açmaya çalışması büyük paniğe neden oldu.
Binlerce metre yüksekte uçağın kapısını açmaya çalıştı: ‘Bunu yapmamı İsa istedi’

ABD'de Teksas-Ohio seferini yapan bir uçakta kadın yolcu, bir anda yerinden fırlayıp uçuşun ortasında uçağın kapısını açmaya çalıştı. Yerine dönmesini söyleyen bir hostesi yere devirip çıkış kapısına asılan kadın büyük korku yarattı.

Başka bir yolcu ve mürettebattan iki kişi, kadını durdurarak felaketi son anda önledi.

Gözaltına alınan kadın, bağırarak uçağın kapısını açmasını kendisine “Hz. İsa'nın söylediğini” öne sürdü. Olay sırasında kendisini tutanların kollarını ısırarak kapıyı açma çabasını sürdüren kadının “İsa bana Ohio'ya uçmamı ve uçağın kapısını açmamı söyledi” diye bağırması, uçaktakileri şoke etti.

Kadın, polise verdiği ifadede de Maryland'de papaz olan bir arkadaşını görmeye gittiğini söyledi. Kadının yanına eşya almadan yola çıktığı ve eşine de gittiğini haber vermediği bildirildi. Tutuklanan yolcu, uzun zamandır uçağa binmediğini ve uçuş korkusu yaşadığını da belirtti.

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