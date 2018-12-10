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Binlerce müridi olan isim tecavüzcü çıktı

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Brezilya'da 12 kadın, hastalarına ruhani yetenekleriyle şifa dağıttığını söyleyen dünyaca ünlü medyum Joao Teixeira de Faria'yı taciz ve tecavüzle suçladı
Binlerce müridi olan isim tecavüzcü çıktı

"Tanrı'nın Eli" ya da "Tanrı'nın John'u"lakaplarıyla bilinen 76 yaşındaki Joao Teixeira de Faria'nın tüm dünyada binlerce "müridi" bulunuyor.

2013'te Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'nin bir "iyileştirme seansını" yayımladığı Faria, içine "30 doktorun ruhu ve başka varlıkların girdiğini" ve hastalarını kendisinin değil bunların tedavi ettiğini söylüyor.

Globo televizyonunda yayımlanan programda, Hollandalı koreograf Zahira Leeneke Maus, Faria'nın Abadania'daki kliniğinde kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Maus programda gözyaşları içinde, 2014'te Faria'ya daha önce yaşadığı cinsel tacizlerin travmasından kurtulmak için gittiğini anlattı.

Maus, kliniğin banyosunda Faria'nın kendisini ilişkiye zorladığını ancak tecavüze uğramasına rağmen, medyumluk öğrenip başkalarına da yardımcı olabileceğini düşünerek bağırmadığını ya da kaçmaya çalışmadığını, zira bunu o zaman "büyük bir ayrıcalık" olarak gördüğünü söyledi.

FOTO: ARŞİV

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