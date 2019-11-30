Binlerce Noel Baba, yarın Limasol sahilinde olacak

Limasol sahil yolunda yarın binlerce Santa Clause dökülecek ve festival sezonunun başlangıcını işaret edecek ve aynı zamanda çevredekilere de maddi yardımda bulunacaklar.

Limasol sahil yolunda yarın binlerce Santa Clause dökülecek ve festival sezonunun başlangıcını işaret edecek ve aynı zamanda çevredekilere de maddi yardımda bulunacaklar.

Yurtdışında birçok ülkede yer alan ve koşarak ya da yürürken Santa Claus kostümleri ile binlerce insanı çeken ünlü "Santa's Run", Limassol'da Turizm Geliştirme Şirketi tarafından "Santa's Race" adı altında düzenleniyor.

Noel Baba Limasol'da saat 9: 30'da başlayacak sahil boyunca beş kilometrelik bir yol izleyecek.