  • BIST 110.477
  • Altın 275,596
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Binlerce 'penis balığı kıyıya vurdu

» »
Binlerce 'penis balığı' Kaliforniya'da kıyıya vurdu
Binlerce 'penis balığı kıyıya vurdu

ABD’de binlerce ‘penis balığı’ kıyıya vurdu. Aslında deniz solucanı olan ve kumun içine yaşayan bu canlıların kıyıya vurma nedeni ise fırtına.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kıyıya vuran binlerce pembe renkli deniz canlısı San Francisco’nun kuzeyinde yer alan Drakes Plajı’nı kapladı.  Aslında bir çeşit solucan olan bu deniz canlıları sahip oldukları şekil nedeniyle ‘penis balığı’ olarak anılıyor.  Sıradışı balığın diğer bir adı ise hancı kurdu.

Penis balıkları kendilerini suyun derinliklerindeki kumların içine gömüyor. Fakat Drake Plajı’nda yaşanan son fırtına onları yerinden etti. Binlerce penis balığı böylece kıyıya vurdu.

Biyolog Ivan Parr bu deniz canlılarıyla ilgili, “Fiziksel görünümleri iri birer solucan gibi olabilir. Ancak bu şişman hancı kurtlarının görünümleri hayatlarını kumun altında geçirmelerine neden olan bir özellik” diyor. Bazılarının 25 yıla kadar yaşadığını söyleyen Ivan Parr, penis balıklarının varoluş tarihinin incelenen fosillerden 300 milyon yıl öncesine dayandığını ifade ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlat edinilmesinin karara bağlanacağı mahkemeye sınıf arkadaşlarıyla gitti06 Aralık 2019 Cuma 19:31
  • NATO Zirvesinde Erdoğan ile Trump Biraraya Geldi04 Aralık 2019 Çarşamba 19:31
  • ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı03 Aralık 2019 Salı 22:23
  • ABD Fransa’nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor03 Aralık 2019 Salı 11:46
  • ABD başkan aday adayı Joe Biden, mitingde eşinin parmağını emdi02 Aralık 2019 Pazartesi 12:12
  • Kendi kurduğu bubi tuzağına yakalanan kişi öldü01 Aralık 2019 Pazar 18:46
  • Kanada’da başpiskoposluktan açıklama: 36 papaz, 29 çocuğa cinsel tacizde bulundu18 Kasım 2019 Pazartesi 19:02
  • ABD’de Kıbrıs için ‘Dışişleri’ zirvesi18 Kasım 2019 Pazartesi 16:32
  • Morales'ten kendini başkan ilan eden senatöre: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı13 Kasım 2019 Çarşamba 14:05
  • Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?12 Kasım 2019 Salı 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti