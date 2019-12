ABD’de binlerce ‘penis balığı’ kıyıya vurdu. Aslında deniz solucanı olan ve kumun içine yaşayan bu canlıların kıyıya vurma nedeni ise fırtına.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kıyıya vuran binlerce pembe renkli deniz canlısı San Francisco’nun kuzeyinde yer alan Drakes Plajı’nı kapladı. Aslında bir çeşit solucan olan bu deniz canlıları sahip oldukları şekil nedeniyle ‘penis balığı’ olarak anılıyor. Sıradışı balığın diğer bir adı ise hancı kurdu.

Penis balıkları kendilerini suyun derinliklerindeki kumların içine gömüyor. Fakat Drake Plajı’nda yaşanan son fırtına onları yerinden etti. Binlerce penis balığı böylece kıyıya vurdu.

​Biyolog Ivan Parr bu deniz canlılarıyla ilgili, “Fiziksel görünümleri iri birer solucan gibi olabilir. Ancak bu şişman hancı kurtlarının görünümleri hayatlarını kumun altında geçirmelerine neden olan bir özellik” diyor. Bazılarının 25 yıla kadar yaşadığını söyleyen Ivan Parr, penis balıklarının varoluş tarihinin incelenen fosillerden 300 milyon yıl öncesine dayandığını ifade ediyor.

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm.