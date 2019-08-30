Binlerce Suriyeli sınıra dayandı; Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı

İdlib'te toplandığı bildirilen kalabalık bir grubun Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab-El Hava'dan Türkiye'ye geçmeye çalışmasının ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı.

Rusya ve Suriye ordusunun saldırılarının ardından Türkiye sınırına dayanan binlerce Suriyeli, ülkeye girmek istedi. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ise güvenlik amaçlı ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sınıra takviye kuvveti gönderildi

Suriye'de devam eden bombalı saldırılardan kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayanınca bölgeye asker ve polis birlikleri kaydırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Rusya, İdlib'de 31 Ağustos'tan itibaren tek taraflı ateşkes olacağını duyurdu

AFP, Suriye hükümet güçlerinin İdlib bölgesinde cumartesi gününden itibaren ateşkes ilan edileceğini aktardı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yapılan açıklamada, “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.