Binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti

Türkiye'nin en eski ve önemli tarihi kalıntılarından olan İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişiyle bilinen Efes Antik Kenti’nde akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti. O sırada bir insan, “Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?” diye tepki gösterdi.

Güvenlik görevlileri müdahale etmedi

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.