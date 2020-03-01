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Bio-Der: “Sosyal Konut Projesi gelişi güzel bir betonlaşma yaratacak”

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Bio-Der, Hükümetin açıkladığı sosyal konut projesinin, 3 bin 500 sosyal konut projesinin gelişi güzel bir betonlaşma yaratacağını savundu.
Bio-Der: “Sosyal Konut Projesi gelişi güzel bir betonlaşma yaratacak”

Biyologlar Derneği (Bio-Der) Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, “Adeta şov yaparcasına betonlaşma üzerinden verilen vaatlerin bu topluma hiçbir şey kazandırmayacağı unutulmamalıdır. Buradan bir kez daha Hükümete sesleniyor, muhtemelen seçim yatırımı olarak açıklanan ama ayakları yere basmayan bu sözde sosyal konut projesini ileriye götürmemelerini temenni ediyoruz” dedi.

Sarpten, İlk etabının Maraş bölgesinde yapılacağı ve 10 bin insanın ev sahibi yapılacağı duyurulan projenin neden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağında yer almadığının; öngörülen 3 bin 500 yeni konut için alt yapı yatırımlarının; kanalizasyon, okul, hastane, yeşil alan planlarının; projede yer alan uzmanlar, neden çevresel etki değerlendirme raporunun yapılmadığının açıklanmasını talep etti.

“Bu projenin gelişi güzel bir betonlaştırma ve sadece sözde bir kalkınma hamlesi olduğu yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır” diyen Sarpten, halihazırda tarlalar içinde 10 binlerce yarım inşaat konut bulunduğuna dikkat çekti.

Gaizmağusa- İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın son halinde birinci sınıf tarım arazileri dahil 1950 hektar alanın imara açılmasının öngörüldüğüne işaret eden Sarpten, “Her geçen gün yeşil ada olma özelliğini kaybederek hızla beton adaya dönüşen ülkemizde, tüm bölgelerde konut sorununu yok etmek’ gibi akıllara zarar bir iddiayla kamuoyuna duyurulan sosyal konut projesi olsa olsa biraz daha betonlaştırma projesinden başka birşey değildir” dedi.

Gaizmağusa- İskele- Yeni Boğaziçi İmar Planı Taslağına son halinin verilmesinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasına bırakılmasının “rant çevrelerine şirin gözükmek adına” yapıldığını savunan Sarpten, “Hükümet plansızlığına plansızlık katmaya devam etmekte ve bu ülkenin her bir noktasını betonla doldurmaya kararlı olduklarını ortaya koymaktadırlar” dedi.

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