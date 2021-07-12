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BioNTech 100 Gün İçinde Yeni Aşı Geliştirebilir!

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BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, virüsün varyantlar ile daha dirençli hale geldiğini belirterek, gerekirse 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti.
BioNTech 100 Gün İçinde Yeni Aşı Geliştirebilir!

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, virüsün varyantlar ile daha dirençli hale geldiğini belirterek, gerekirse 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtti.

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda varyantlar ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Röportajda Türeci ve Şahin'e yeni Delta varyantının yayılma hızı, dördüncü dalga korkularının yeniden alevlenmesi ve mRNA aşılarının varyantlara karşı etkisi soruldu.

Türeci ve Şahin'e göre, aşıların yeni suşlara karşı etkili olması için mRNA aşısını uyarlamak oldukça basit. Özlem Türeci bunu "Fikir, orijinal virüsün Spike proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret" diye açıklıyor.

BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını belirten Şahin, aşının böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine izin verebileceğini belirtti.

Türeci, şu an için ise Delta varyantı gibi yeni suşların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Türeci konuya ilişkin "Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir" dedi.

Türeci, ikinci ve üçüncü doz arasındaki sürenin kararının ise laboratuvarlara değil, ülkelerin yetkililerine ait olacağını ifade etti.

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları, Pfizer-BioNTech aşısının tam aşılamadan 2 hafta sonra Delta varyantının semptomatik formlarına karşı yaklaşık %89 etkili olduğunu gösterdi.

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