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BioNTech 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüs (Covid-19) aşısının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvuracağını açıkladı.
BioNTech 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

Alman "Der Spiegel" dergisine konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gelecek haftalarda dünya genelinde 5 ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarını dünya çapında yetkili makamlara sunacaklarını bildiren Türeci, bu yaş grubu için Avrupa dahil olmak üzere aşı onayı isteyeceklerini belirtti.

Türeci, BioNTech'in söz konusu yaş grubu için bilimsel araştırma sonuçlarına sahip olduğunu, ancak bunların izin verme yetkisine sahip kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu olan Özlem Türeci, “Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak.” ifadesini kullandı.

Uğur Şahin ise söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, “Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor.” dedi.

Biontech kurucuları Şahin ve Türeci, aşı olma konusunda kararsız insanları gelecek haftalarda aşı olmaya ikna etmek için toplumu elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.

Şahin, "Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için hala 60 günümüz var. Bu iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız." çağrısında bulundu.

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