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BioNTech ABD’de tam onay alabilir

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New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.
BioNTech ABD’de tam onay alabilir

ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA’ya başvuruda bulundu.

New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.

FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA’ın Pfizer/BioNTech aşısına tam onay vermesinin ardından ABD’de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı’nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer/BioNTech aşısına, 11 Aralık 2020’de ‘acil kullanım onayı’ verilmişti.

 

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