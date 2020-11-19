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BioNTech: Aşının dağıtımı Noel’den önce başlayabilir

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Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer Covid-19 aşısının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerinin gelecek ay alınabileceğini açıkladı. Dağıtımın Noel'den önce başlayabileceği belirtildi.
BioNTech: Aşının dağıtımı Noel’den önce başlayabilir

Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer Covid-19 aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alabileceklerini ve aşının Noel’den önce dağıtımının başlamasının mümkün olabileceğini açıkladı.

  1. etkililiğinin yüksek risk grubu olan 65 yaş üstünde yüzde 94'ün üzerinde olduğu belirtildi. Aşının etkililik oranının farklı yaş ve etnik gruplar açısından tutarlı olduğu belirlendi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin Reuters TV'ye yaptığı açıklamada Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşıya Aralık ayı ortası gibi acil durum kullanım izni verebileceğini söyledi. Şahin, Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayını Aralık ayının ortasından sonra verebileceğini kaydetti.

Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse onayı Aralık ayının ikinci yarısında alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Ancak bunun için her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Şahin BioNTech'in Cuma günü FDA’ya başvuracağını açıkladı.

Oxford Üniversitesi ve Astra Zeneca'nın yaptığı aşı çalışmasının son aşama test sonuçlarının Noel'e kadar netleşmesinin beklendiği, ancak henüz etkililiği ile ilgili bir açıklama yapmak için henüz erken olduğu kaydedildi.

Türkiye'den aşı açıklaması

Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları Nisan'daki zirveye bir adım daha yaklaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı Çinli Sinovac'tan 20 milyon aşı almak için bir iki gün içinde sözleşme imzalanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmeleri esnasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Koca, Pfizer aşısı ruhsat aldıktan sonra ilk aşamada 1 milyon adet alınabileceğini, 2021'de ise 25 milyona kadar almak için görüşme yürütüldüğünü ifade etti.

Koca aşıların insanlara uygulanmasına Aralık ayında başlamak istediklerini ifade etti.

 

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