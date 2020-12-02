Biontech aşısı 6 saate kadar 2-8 derecede taşınabilir duruma getirildi: Britanya'ya kamyon ya da uçakla nakledilebilecek

Türkiyeli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile ABD'li ilaç devi Pfizer'in geliştirdiği aşı adayı ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

BioNTech-Pfizer aşısının yüzde 95 etkililik açıklamasına rağmen dondurucu koşullarında saklanması gerektiği için dezavantajlı olduğu konuşulurken, Biontech'in ticari işlerinin başındaki Sean Marett, teslimat koşullarıyla ilgili iyi haber verdi.

Bugün Britanya'dan kullanım onayı almalarının ardından konuşan Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 6 saate kadar 2 ila 8 derece arasında taşınabildiğini duyurdu.

Biontech yöneticisi, Britanya'ya aşıları ısı kontrollü kutular içinde kamyon ya da uçakla nakledebileceklerini söyledi.

Biontech'in eşi Uğur Şahin ile birlikte kurucusu olan Özlem Türeci de ilk onayın Britanya'dan gelmesinden memnuniyet ifade ederek "ABD ile AB kurumlarının kararının aralık ayının ortasında belli olmasını umuyoruz" dedi.