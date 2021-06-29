Biontech aşısı yaptıranlara büyük müjde

Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırmada, aşının virüse karşı uzun yıllar koruma sağlayabileceği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınına karşı en hızlı aşılama yapan ülkeler listesinde, Türkiye en üst sıralarda geliyor.

Ülkemizde şu anda, virüse karşı Sinovac, Astra Zeneca ve Johnson aşıları uygulanıyor.

Vatandaşların aşıya ilgili gösterdiği günlerde, BioNTech aşısıyla ilgili de sevindiren gelişmeler yaşandı.

YILLARCA KORUMA SAĞLAYABİLİR

New York Times'ın (NYT) ulaştığı bilgilere göre, bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.

"BETA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ"

Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, koronavirüsün üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi. Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.

DELTA VARYANTI KONUSUNDA VERİ YOK

Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi. Bilim insanlarının araştırması, aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan "delta varyantı"na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.