  • BIST 1.372
  • Altın 495,371
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Biontech aşısı yaptıranlara büyük müjde

» »
Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırmada, aşının virüse karşı uzun yıllar koruma sağlayabileceği ortaya çıktı.
Biontech aşısı yaptıranlara büyük müjde

Koronavirüs salgınına karşı en hızlı aşılama yapan ülkeler listesinde, Türkiye en üst sıralarda geliyor.

Ülkemizde şu anda, virüse karşı Sinovac, Astra Zeneca ve Johnson aşıları uygulanıyor.

Vatandaşların aşıya ilgili gösterdiği günlerde, BioNTech aşısıyla ilgili de sevindiren gelişmeler yaşandı.

YILLARCA KORUMA SAĞLAYABİLİR
New York Times'ın (NYT) ulaştığı bilgilere göre, bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti.

"BETA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ"
Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, koronavirüsün üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi. Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, "Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret" ifadesini kullandı.

DELTA VARYANTI KONUSUNDA VERİ YOK
Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi. Bilim insanlarının araştırması, aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan "delta varyantı"na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Delta varyantı yayılma hızıyla âdeta aşılara karşı yarışıyor29 Haziran 2021 Salı 13:46
  • Covid geçirenler 6 aydan önce aşı olabilecek mi?29 Haziran 2021 Salı 13:33
  • Delta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!29 Haziran 2021 Salı 13:01
  • İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'29 Haziran 2021 Salı 12:20
  • Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil: 'Aşı karşıtlığı salgının kendisi kadar vahim'29 Haziran 2021 Salı 09:15
  • Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30
  • Pfizer, Aşısının Delta Varyantına Karşı Etkinliğini Açıkladı28 Haziran 2021 Pazartesi 23:00
  • Boyun Düzleşmesi Nedir, Belirtileri Nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 22:45
  • Covid-19'un Kökeni 20 Bin Yıl Öncesine Dayanıyor28 Haziran 2021 Pazartesi 22:30
  • Katarakt nedir, belirtileri nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti