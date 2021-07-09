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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Biontech aşısında son gelişmeler

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Pfizer / BioNTech, sonbahara kadar 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere Covid-19 aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay almayı planladığını söyledi.
Biontech aşısında son gelişmeler

Türkiye’de Delta Plus Varyantı görülmesinden sonra koronavirüs aşısı olan insanların sayısı artmaya devam ederken Biontech’te yaşanan son haberler:

Delta Varyantı’nda Biontech’in etkisi geriledi

Koronavirüs tedbirlerinde en sıkı önemler alan İsrail, Delta Varyantı’na dair açıklamalarda bulundu. İsrail Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran 2021 tarihinden itibaren Biontech aşısının önleme oranının % 64 azaldığını açıkladı.

Biontech aşı üretimine dair yeni gelişme

Pfizer, BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen ve dünya çapında etkinliği ve koruması kanıtlanmış mRNA teknolojisini kullanan aşıların üretimi belirli yeteneklere sahip olduğundan ve sınırlı sayıda üretilebildiğinden aşı dağıtımı çok yavaş ilerliyor. Aşılama süreci yavaşladıkça korona virüsü mutasyona uğrar ve Delta ve Lambda gibi farklı varyantlarla insanlara bulaşır.

Güney Kore hükümetinin bu sorunu ortadan kaldırmak için resmi olarak Pfizer, Moderna, BioNTech ve CureVac ile temasa geçtiği bildiriliyor. Reuters’e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi şunları söyledi: “Güney Kore, ülkedeki üretim için mRNA aşısı üreticileriyle temasa geçti. “Güney Kore bu şirketlere yılda 1 milyar doza kadar kapasite teklif etti” dedi.

Biontech’te yeni gelişme: Çocuklar için FDA’nın onayı istenecek

Pfizer / BioNTech, sonbahara kadar 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanılmak üzere Covid-19 aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay almayı planladığını söyledi.

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