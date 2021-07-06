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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Biontech aşısının varyant koruyuculuğu daha da düştü! Son araştırmada şok rapor

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Biontech aşılamasıyla ilgili yapılan araştırmaları açıklayan İsrail'den varyantlardan sonra kötü haber geldi. En son yüzde 70 olarak açıklanan koruyuculuk yüzde 64'e geriledi.
Biontech aşısının varyant koruyuculuğu daha da düştü! Son araştırmada şok rapor

İsrail Sağlık Bakanlığı, delta varyantının yayılmasından bu yana Pfizer/Biontech aşısının etkisinin azalmaya başladığını açıkladı. Ülkede aşının enfeksiyondan koruma oranının yüzde 64'e gerilediği bildirildi.

Nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası koronavirüse karşı iki kez aşılanmış olan İsrail'de son haftalarda aşının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, bu gelişmeye paralel olarak ülkede koronavirüsün delta varyantının hızla yayılmaya başladığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'de 6 Haziran'dan bu yana aşının enfeksiyondan koruma oranı yüzde 64'e kadar geriledi.

Ancak bu durumun hastalığın semptomlarının engellenmesi bakımından yapılan değerlendirmede geçerli olduğu; aşının koronavirüse bağlı COvid-19 hastalığının ağır seyretmesi veya hastanede tedavi altına alınmaya karşı yüzde 93 oranında korumayı sürdürdüğü bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı şubat ayındaki açıklamasında, Pfizer/Biontech aşısının koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 95,8 oranında koruma sağladığını bildirmişti. Ateş, solunum şikayetleri gibi semptomların aşı sayesinde yüzde 98 oranında, hastanede tedavi görme, ağır seyir ve ölümlerin ise yüzde 99 oranında engellendiği bildirilmişti.

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