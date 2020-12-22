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BioNTech aşısının yaratıcısı Şahin: Koronavirüsün mutasyon geçiren varyantını yenecek aşıyı 6 hafta içinde geliştiririz

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BioNTech-Pfizer aşısının mimarı, Britanya ve birkaç ülkede daha yayıldığı belirtilen koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantına geliştirdikleri aşıyı uyarlamaları gerekirse, bunu 6 hafta içinde yapabileceklerini söyledi.
BioNTech aşısının yaratıcısı Şahin: Koronavirüsün mutasyon geçiren varyantını yenecek aşıyı 6 hafta içinde geliştiririz

Britanya ve birkaç ülkede daha koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantının yayıldığına dair alarm verilmesinin ardından aşının buna karşı etkili olup olmayacağı tartışması başlarken, Britanya, Kanada, ABD ve AB'den onay alan BioNTech-Pfizer aşısının yaratılarından açıklama geldi. 

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in eşi Özlem Türeci ile birlikte kurucusu ve Kovid-19 aşısı geliştiricisi olan Uğur Şahin, "Bilimsel olarak bu aşının bağışıklık tepkisi büyük ihtimalle yeni virüs varyantıyla da başa çıkabilir" dedi. 

Aşının varyanta uyarlanması gerekirse 6 hafta alacağını söyleyen Şahin, bunun aşının dayandığı mRNA teknolojisi sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Varyant üzerinde henüz yeterli çalışma olmadığını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Şimdi bu virüs üzerine çalışmalar yok. Bugüne kadar bildiğimiz yeni çıktığı. Bazı insanlar diyor ki, daha çabuk insandan insana bulaşıyor. Bilmiyoruz, çünkü bilim dosyasında çıkmadı, makale olarak okumadık daha. Biz genetik mutasyonları laboratuvarlarımıza getirdik. Üzerinde çalışmaya başlayacağız. Bu virüsün genetik kodunun yüzde 1'i mutasyona uğramış, yüzde 99'u uğramamış. Bizim aşımız çok değişik pozisyonlar aldığı için biz inanıyoruz ki, yüzde 1'i değişmişse dahi yüzde 99'u konsolide edebilecek." 

Aşının virüsün ilk formu üzerinden değil genetik bilgi taşıyan RNA zincirleri üzerinden geliştirildiğini, virüsün hücrelere girişini sağlayan Spike Proteini'ni oluşturan enformasyonun aşıdaki mRNA aracılığıyla vücuda taşındığını, vücuttaki savunma hücrelerinin bu bilgi üzerinden virüse karşı bağışıklık kazandığını anlatan Şahin, mRNA sayesinde bağışıklık sisteminin farklı mutasyonları tanıyabileceğini vurguladı.

"Mesajcı (m) teknolojisinin güzelliği şu ki, yeni mutasyonu tümüyle taklit eden bir aşı geliştirmeye doğrudan başlayabiliriz" diyen biyotıp uzmanı, gerekmesi halinde bunun 6 hafta içinde geliştirilmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

BioNTech tıbbi araştırmalar yöneticisi Türeci de yeni aşı üretimi için mevcut aşının platformunu değiştirmeye gerek olmadığını ekledi. 

Aşısının ismini Comirnaty olarak duyuran BioNTech, üretim ve dağıtımını Pfizer'in üstleneceği aşıdan 2020 sonuna dek 50 milyon doz, 2021 sonuna dek 1 milyar 300 milyon doz temin etme hedefini teyit etti. Comirnaty, 1000-5000 doz taşıyabilen soğuk hava kutuları içinde taşınıp nakledilecek.

Türkiye ile aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü, kısa süre içerisinde sözleşme imzalamanın mümkün olacağını düşündüğünü söyleyen Şahin, Türkiye'ye aşı göndermekten mutlu olacağını belirterek "Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir" dedi.

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