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BioNTech CEO'su Şahin: Aşının yeni bir versiyonu geliştirildi

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BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile geliştirilen Covid-19 aşısının iki ila sekiz derecede, altı ay süreyle muhafaza edilebilen bir versiyonunu ürettiklerini söyledi.
BioNTech CEO'su Şahin: Aşının yeni bir versiyonu geliştirildi

Pfizer ile beraber korona virüsüne karşı aşı geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, Pfizer/BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini verdi. Şahin, mevcut koşullarda iki ila sekiz derece arasında beş gün boyunca muhafaza edilen aşının, bu derecelerde altı aya kadar dayanabilen bir versiyonu için onay almaya çalıştıklarını belirtti.

'YENİ FORMÜLASYONUMUZ VAR'

Financial Times gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şahin, "İlk formülasyonumuzun, eksi 80 derecede depolanması gerekiyordu. Şu anda, henüz onaylanmamış bir versiyonumuz var ve bu 2-8 derece sıcaklıkta, altı ay süreyle saklanabilir" dedi. 

ÜRETİM HEDEFİNİ 3 MİLYAR DOZA YÜKSELTTİ

Daha önce, bu yıl içerisinde 2.5 milyar doz aşı üretebileceklerini belirten Şahin, üretim hedefini 3 milyar doza yükseltti. 2021'deki aşı üretiminde hedeflerinin 3 milyar doz olduğunu söyleyen Şahin, "Ekiplerimiz, üretim ölçeğini artırmak adına harika bir iş çıkardı. Çok fazla teknik sorunla karşılaşmadığımız ve teslimat programına uyduğumuz için mutluyum" ifadelerini kullandı. 

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