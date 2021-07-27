BioNTech ile AstraZeneca’nın kombinasyonu etkiyi altı kat artırdı

Güney Kore’de yapılan bir çalışmada, AstraZeneca/Oxford aşısının bir dozunun ardından yapılan Pfizer/BioNTech aşısının, nötralize edici antikor seviyelerini AstraZeneca’nın iki dozuna nazaran altı kat artırdığı ortaya çıktı.

Güney Kore’de yapılan bir çalışmada, AstraZeneca/Oxford aşısının bir dozunun ardından yapılan Pfizer/BioNTech aşısının, nötralize edici antikor seviyelerini AstraZeneca’nın iki dozuna nazaran altı kat artırdığı ortaya çıktı.

499 sağlık çalışanının katıldığı araştırmada, çalışanlardan 100’ü karıştırılmış dozlarla, 200’ü çift doz BioNTech, geri kalanları ise tamamen AstraZeneca ile aşılandı.

Çalışmada, aşılanan kişilerde nötrleştirici antikorlar tespit edildi.

İki farklı aşı dozu alanlar ile BioNTech ile aşılananların antikor seviyeleri birbirine yakın olduğu görüldü.

Çalışmada ayrıca, bulguların varyantlara karşı etkiler de analiz edildi.

Grupların hiçbirinde Alfa varyantına karşı nötralize edici aktivite azalma görülmedi. Ancak aşıların nötralizasyon oranı, Beta, Gama ve Delta varyantlarına karşı 2,5 ila 6 kat oranında azaldı.