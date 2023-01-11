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BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep’i satın alıyor

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Covid aşısı üreticisi BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i 562 milyon sterline satın alıyor. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep’i satın alıyor

2015 yılında İngiltere’de kurulan InstaDeep, Paris, Tunus ve Boston’da merkezleri bulunan ve 240 kişiyi istihdam eden bir şirket. Şimdi bu şirket; BioNTech tarafından satın alınmak isteniyor; çünkü Alman biyoteknoloji şirketi, Covid’in ötesine geçmek ve ilaç keşfini hızlandırmak için makine öğrenimi kullanmak istiyor.

BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin konuyla ilgili şunları söyledi: “InstaDeep’in satın alınması, dijital dünyanın hızla gelişen yapay zeka yeteneklerini teknolojilerimize, araştırmamıza, ilaç keşfimize, üretim ve dağıtım süreçlerimize dahil etmemizi sağlıyor. Amacımız, BioNTech’i yapay zekanın işimizin tüm yönlerine sorunsuz bir şekilde entegre edildiği bir teknoloji şirketi yapmak.”

Corona virüsü aşısında Pfizer ile iş birliği yapan BioNTech, Covid’in ötesine geçmek ve ilaç keşfini hızlandırmak için makine öğrenimini kullanmak istiyor. Satın alma da virüsün gelecekteki varyantlarını tahmin etmek için bir erken uyarı sistemi oluşturan InstaDeep ve BioNTech arasındaki işbirliğini takip ediyor.

İngiltere’nin iki büyük ilaç grubundan biri olan GSK’nın da aralarında bulunduğu ilaç şirketleri, yeni ilaçları keşfetmenin maliyetli ve riskli sürecini iyileştirmek için yapay zekaya giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Ayrıca BioNTech geçen hafta, 2030’un sonuna kadar 10.000’e kadar hastaya kişiselleştirilmiş kanser terapileri sağlama hedeflerinin bir parçası olarak klinik deneyleri hızlandırmak için hükümetle bir anlaşma yaptığını da duyurmuştu.

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