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BioNTech: Koronavirüs aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza yükselteceğiz

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Pfizer ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, 2021 aşı üretimini 2 milyar doza yükselteceğini açıkladı.
BioNTech: Koronavirüs aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza yükselteceğiz

Pfizer ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, 2021 aşı üretimini 2 milyar doza yükselteceğini açıkladı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs aşı üretim kapasitesinin 2021 içinde 2 milyar doza yükseltileceği açıklandı. 

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı ABD, Britanya, Avrupa Birliği, İsrail ve Kanada'da kullanıma başladı. 

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