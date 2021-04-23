  • BIST 1.345
  • Altın 477,292
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci: Yıllık aşılar olunabilir

» »
Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu ve kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, “Aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olunabilir" dedi.
BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci: Yıllık aşılar olunabilir

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren Alman BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu ve kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, “Aşıdan sonra virüse karşı bağışıklık zaman içinde azalıyor. Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olunabilir" dedi.

ABD merkezli bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Türeci, Pfizer şirketi ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Pfizer’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, geçen haftalarda “En geç 12 ay içinde üçüncü doz koronavirüs aşısının” yapılması gerektiğini söylemişti. Moderna'nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 bin kişilik araştırma: Covid-19 aşısı hamileler için güvenilir22 Nisan 2021 Perşembe 19:07
  • Bakan Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek22 Nisan 2021 Perşembe 18:19
  • Dünya Genelinde Şimdiye Dek Görülen En Yüksek Günlük Vaka Sayısı Hindistan'da Kayıtlara Geçti22 Nisan 2021 Perşembe 12:59
  • 'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'21 Nisan 2021 Çarşamba 20:00
  • Üstel: Yoğun bakımdaki 5 kişiden 2'si entübe!21 Nisan 2021 Çarşamba 15:32
  • Dünyadaki İlk Sıtma Aşısı Afrika'da 650 Binden Fazla Çocuğa Uygulandı21 Nisan 2021 Çarşamba 13:50
  • Hamilelere "üçüncü dalga" uyarısı: Mutlaka aşı olun20 Nisan 2021 Salı 20:34
  • Dünya Genelinde 904 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı20 Nisan 2021 Salı 15:04
  • DSÖ: Kovid-19 Vaka Ve Hastaneye Yatış Oranları 25-59 Yaş Arasında Endişe Verici Şekilde Artıyor20 Nisan 2021 Salı 12:40
  • Japon Araştırmacılar Kovid-19'u 5 Dakikada Saptayabilen Test Metodu Buldu20 Nisan 2021 Salı 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti