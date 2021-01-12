BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in arkadaşları anlattı
Almanya'nın Köln kentinde birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’le olan anılarını paylaştı. Arkadaşlarının anlattıklarına göre orta sahada oynayan Şahin'in çok parası yoktu, takımdakiler aralarında para toplayıp ona krampon alıyordu.
Almanya’nın Köln kentindeki Barışspor'da oynayan takım arkadaşları, ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla gündeme gelen BioNTech kurucusu Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’le olan anılarını anlattı.
12 Ocak 2021 Salı 19:54
1 / 9