Almanya'nın Köln kentinde birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’le olan anılarını paylaştı. Arkadaşlarının anlattıklarına göre orta sahada oynayan Şahin'in çok parası yoktu, takımdakiler aralarında para toplayıp ona krampon alıyordu.