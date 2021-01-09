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BioNTech, MS hastaları için de aşıya odaklandı

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BioNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemelerinde “umut” verici sonuçlar alındığını bildirdi
BioNTech, MS hastaları için de aşıya odaklandı

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech’in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak "BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

 

AŞININ KAYBOLAN İŞLEVLERİN GERİ KAZANILMASINI SAĞLADIĞI BELİRTİLDİ

 

mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

MS, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bir çeşit kafa karışıklığından dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkan bu otoimmün hastalığı beyinde inflamasyona neden oluyor.

MS, Türkiye'de yaklaşık 75 bin, dünyada da 3,5 milyon kişide görülüyor. Tedavi edilmesini sağlayan bir yöntem bulunmazken, uygulanan tedavilerin hastalığı baskılamaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

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