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BioNTech-Pfizer aşısında üçüncü doz araştırması

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Pfizer ve BioNTech üçüncü dozun etkisine ilişkin araştırmanın ilk sonuçlarını paylaştı. Buna göre ikinci dozu takip eden sekiz ile dokuz ay arasında alınan üçüncü doz ile en yüksek antikor seviyelerine ulaşıldığı belirtildi.
BioNTech-Pfizer aşısında üçüncü doz araştırması

Pfizer ve BioNTech ABD regülatörlerine üçüncü dozun etkisi hakkında elde ettikleri ilk verileri paylaştı. Buna göre iki doz aşının ardından geçen sekiz ile dokuz ay arasında bir süre içinde üçüncü dozun yapılması, en yüksek antikor seviyelerine ulaşılmasını sağladı.

İki şirket üçüncü doz için acil onay kanalını kullanmayacak, daha büyük bir grubu içeren nihai deney sonuçlarını bekleyecek.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) üçüncü doz aşılar hakkında gelecek hafta değerlendirme yapacak.

Öte yandan ABD kurumları Türkiye için Kovid 19 uyarılarını yükseltti. CDC Türkiye’yi dördüncü seviye olan “Çok Yüksek Riskli” kategoriye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’yi “Seyahat etmeyin” tavsiyesi verdiği dördüncü seviyeye çıkardı.

TÜRKİYE'DE 4. DOZ KARARI

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Koronavirüs aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alınmıştı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Koronavirüs aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

Diğer taraftan, PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

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