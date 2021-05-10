  • BIST 1.458
  • Altın 487,185
  • Dolar 8,2519
  • Euro 10,0333
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak

» »
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.
BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur’da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya’da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır.” ifadesini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bıontech/Pfızer, AB'ye 100 Milyon Doz Daha Kovid-19 Aşısı Verecek19 Nisan 2021 Pazartesi 13:45
  • Biden-Merkel Telefon Görüşmesinde, "Ukrayna'nın Egemenliği Ve Toprak Bütünlüğüne Destek" Vurgusu15 Nisan 2021 Perşembe 12:30
  • Fransa’da ayrımcı tasarıya ibadeti yasaklayan madde eklendi08 Nisan 2021 Perşembe 12:15
  • Fransa'da Ikea Hakkında "Çalışanlarına Karşı Casusluk Faaliyetleri" Nedeniyle Para Cezası İstendi31 Mart 2021 Çarşamba 12:01
  • Avrupa Konseyi: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yıkıcı20 Mart 2021 Cumartesi 16:20
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün26 Şubat 2021 Cuma 19:08
  • AB ve NATO'dan ABD'ye, RUSYA ve ÇİN'e Karşı Birliktelik Çağrısı20 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
  • Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi16 Şubat 2021 Salı 16:42
  • AB Komisyonu'ndan 300 Milyon Doz İlave Pfizer Aşısı Siparişi09 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Avrupa Birliği'nden üçüncü ülkelerden gelenlere 'negatif test' şartı02 Şubat 2021 Salı 23:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti