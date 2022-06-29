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BioNTech ve Pfizer, yeni bir corona virüsü aşısı test etmeye başlıyor

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Pfizer ve BioNTech'in, yılın ikinci yarısında çok çeşitli corona virüslere karşı koruma sağlayan yeni nesil aşıların insanlar üzerinde testlerine başlayacağı açıklandı.
BioNTech ve Pfizer, yeni bir corona virüsü aşısı test etmeye başlıyor

En yaygın olarak kullanılan Covid-19 aşısının yapımcıları olan iki ortak, Omicron varyantına ve onun alt varyasyonlarına karşı daha iyi koruma sağlamak için yerleşik aşılarının geliştirilmiş versiyonlarını tartışıyorlar.

Reuters’ın haberine göre; salı günü ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışmanları, corona virüsünün yakın zamanda dolaşan varyantlarıyla mücadele etmek için bu sonbaharda Covid-19 güçlendirici atışların tasarımında bir değişiklik önerdi.

FDA’nın Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi de corona virüsünün Omicron varyantını hedefleyen bir bileşen içermesi gerektiğini 19’a 2 oyla kabul etti. FDA, güçlendiricilerin nasıl olması gerektiğine önümüzdeki günlerde karar verecek.

EKİM AYINDA KULLANIMA HAZIR OLMASI PLANLANIYOR

Toplantıda Pfizer, Moderna ve Novavax veriler sundu. Her üç şirket de BA.1 Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenen aşılarının sürümlerini test ediyor.

Pfizer, kendisinin ve ortağı BioNTech’in halihazırda önemli miktarda BA.1 aşısına sahip olduğunu ve BA.4 ve BA.5’i hedefleyen büyük miktarda aşı üretmeye hazırlandığını söyledi. Her ikisinin de ekim ayı başlarında kullanıma hazır olabileceğini belirttiler.

Konuyu ele alan Dünya Sağlık Örgütü danışma komitesini temsil eden Dr. Kanta Subbarao da “Buradaki amacımız, dolaşımdaki ve ortaya çıkan varyantlara karşı daha geniş bir bağışıklık sağlamak” dedi ve virüsün evrimindeki belirsizlik nedeniyle sonbaharda hangi varyantın dolaşımda olabileceğini eşleştirmeye çalışmanın zor olduğunu belirtti.

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