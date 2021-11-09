  • BIST 1.615,640
  • Altın 570,32
  • Dolar 9,7233
  • Euro 11,2706
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Biontech Yılın Üçüncü Çeyreğinde 3,21 Milyar Avro Kar Açıkladı

» »
Şirket Bu Yıl Yapılan 2,5 Milyar Dozluk Kovid-19 Aşısı Tedarik Sözleşmelerinden 16-17 Milyar Avroluk Gelir Öngörüyor
Biontech Yılın Üçüncü Çeyreğinde 3,21 Milyar Avro Kar Açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti.
BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.


Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.
Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.


BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı.
Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.
BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.
Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.


BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.
Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi09 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım09 Kasım 2021 Salı 10:19
  • Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor08 Kasım 2021 Pazartesi 19:47
  • Kiliselerdeki istismar mağdurları için Papa'dan talep08 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
  • Barcelona, büyük beklentilerle getirilen Xavi Hernandez'i tanıttı08 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
  • Belçika'da kadınlar 'gece hayatında cinsel saldırganlığı' protesto etti08 Kasım 2021 Pazartesi 16:26
  • Çekya’da merkez sağ hükümeti kuruluyor08 Kasım 2021 Pazartesi 15:02
  • Fransa’da panik: Karakol önünde polislere bıçaklı saldırı08 Kasım 2021 Pazartesi 14:20
  • Polonya’da binlerce insan kürtaj hakkı engellenen kadın için sokağa çıktı08 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • Fransa’da 3 camiye İslamofobik saldırı07 Kasım 2021 Pazar 19:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti