BioNTech’in aşısının adı açıklandı: Comirnaty

BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının adı Comirnaty olarak açıklandı. 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının isminin Comirnaty olduğunu kamuoyuna duyurdu. Şirket 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini hedeflediklerini açıkladı. Aşılar bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde taşınacak. Şirketin bulunduğu Almanya'da aşı dağıtımı 25 dağıtım merkezi üzerinden 450 aşılama merkezine yapılacak.

BioNTech tıbbi araştırmalar yöneticisi ve şirketin kurucu ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.

Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı. Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi. Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.

Şahin: Altı haftada yeni bir aşı üretebiliriz

BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahintoplantıda aşıda kullanılan mRNA teknolojisine ilişkin bilgiler verdi. Şahin aşının virüsün ilk formu üzerinden değil genetik bilgi taşıyan RNA zincirleri üzerinden geliştirildiğini aktardı. Virüsün hücrelere girişini sağlayan Spike Proteini'ni oluşturan enformasyon, aşıdaki mRNA aracılığıyla vücuda taşınıyor. Vücuttaki savunma hücreleri de bu bilgi üzerinden virüse karşı bağışıklık kazanıyor. Şahin, virüsün mRNA teknolojisiyle geliştirilmesi nedeniyle bağışıklık sisteminin farklı mutasyonları da tanımasının mümkün olduğunu ifade etti.

Uğur Şahin İngiltere'de görülen yeni mutasyonda virüs proteininin yüzde 99'unun değişmeden kaldığını, o nedenle aşının bu mutasyona karşı da koruma sağlayacağına inandığını söyledi. Şahin gerekmesi halinde teknik olarak altı haftada yeni bir aşının geliştirilmesinin de mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Türeci de yeni bir aşı üretimi için mevcut aşının platformunu değiştirmeye gerek olmadığını söyledi.

Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğunu belirtildi.