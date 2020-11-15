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BioNTech’in CEO’su Şahin: Aşının dağıtımına yıl sonunda başlayabiliriz

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BioNTech’in CEO’su Şahin: Aşının dağıtımına yıl sonunda başlayabiliriz
BioNTech’in CEO’su Şahin: Aşının dağıtımına yıl sonunda başlayabiliriz

Eşi Özlem Türeci’yle birlikte corona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımına yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlanabileceğini söyledi.

Hafta başında Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşaması ön sonuçlarına göre yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığı açıklanmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre bir TV programında konuşan Şahin, amaçlarının nisan ayı itibariyle dünya genelinde 300 milyon doz dağıtmak olduğunu belirtti.

Şahin şöyle konuştu: “Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz ayları da bize yardımcı olacak ve gelecek yılın sonbahar/kış aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranı yakalamamız kesinlikle çok önemli.”

Şahin, tüm aşılama programlarının gelecek sonbahar aylarından önce bitirilmesinin çok önemli olduğuna ifade etti.

Bilim insanı, aşının başlıca yan etkilerinin ‘aşı yerinde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş’ olduğunu belirtti.

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