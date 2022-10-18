BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin: Kanser aşısı 2030’a kadar hazır olabilir

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, üzerinde çalıştıkları mRNA kanser aşısının 2030'a kadar hazır olacağını söyledi. Aşıya dair bilgi veren Türeci, "Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz.

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, üzerinde çalıştıkları mRNA kanser aşısının 2030'a kadar hazır olacağını söyledi. Aşıya dair bilgi veren Türeci, "Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz. Atılımlarımız üzerinde çalışıyoruz" dedi

Pandeminin en başarılı Koronavirüs aşılarından birinin arkasında olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kanser için geliştirdikleri aşının gelecek on yıl için hazır olacağını söyledi. Devrim niteliğinde bir mRNA Koronavirüs aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firması BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önümüzdeki yıllarda kanser aşıları konusundaki iyimserliklerini körükleyen atılımlar yaptıklarını söyledi.

BBC’den Laura Kuenssberg’e konuşan Prof. Türeci, Koronavirüs aşısının kalbindeki mRNA teknolojisinin, bağışıklık sistemini Koronavirüsü istila etmek yerine kanser hücrelerine saldırmak için nasıl yeniden kullanılabileceğini anlattı. mRNA'ya dayalı kanser aşılarının hastalarda ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorulan Prof. Şahin, 2030'dan önce hazır olabileceğini söyledi.

mRNA Koronavirüs aşısı, Koronavirüs üzerindeki zararsız proteinler için genetik talimatları vücuda aktararak çalışıyor. Bu talimatlar, başak proteini üreten hücreler tarafından alınır. Bu proteinler veya antijenler daha sonra bağışıklık sisteminin antikorlarına neyi arayıp neye saldıracaklarını söylerler.

Türeci, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve yok etmeye hazırlamak için de aynı yaklaşımın uygulanabileceğini söyledi. BioNTech, pandemi başlamadan önce mRNA kanser aşıları üzerinde çalışıyordu ancak firma küresel acil durum karşısında buna ara vererek Koronavirüs aşıları üretmeye odaklandı. Firmanın şu anda klinik denemelerinde birkaç kanser aşısı var.

"PANDEMİDE HIZLI ÜRETİMİ ÖĞRENDİK"

Şirket, bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için tedaviler geliştirmeyi umuyor ancak önünde önemli engeller var. Tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlerle çevrilmiş olabilir, bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı son derece zorlaştırır.

Türeci, Kuenssberg'e, BioNTech'in pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını da aktardı. Koronavirüs aşısının yoğun gelişimi ve hızlı sunumu, ilaç düzenleyicilerinin aşıları nasıl onaylayacakları konusunda çalışmalarına da yardımcı oldu. Türeci, “Bu kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak” diye ekledi.

PATENT DAVASI YANITI

Ancak yine de temkinli konuşmaya özen gösteren Türeci, “Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz. Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ağustos ayında Moderna, BioNTech ve ortağı ABD ilaç devi Pfizer'i şirketin Koronavirüs aşısı üzerindeki patent ihlali nedeniyle dava açtı. Bu konuya dair de Şahin, “Bizim inovasyonumuz orijinaldir. Bu tür bir tedaviyi geliştirmek için 20 yıl araştırma harcadık ve elbette fikri mülkiyetimiz için savaşacağız” ifadelerini kullandı.