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BioNTech'ten üçüncü doz araştırması!

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BioNTech'ten üçüncü doz araştırması!
BioNTech'ten üçüncü doz araştırması!

 

Pfizer/BioNTech tarafından yapılan araştırmaya göre, BioNTech aşısı üçüncü dozda daha yüksek koruma sağlıyor. ABD'nin, yaşa bakılmaksızın takviye doz yapılmasına onay vermeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD'de üçüncü doz aşı için onay başvurusunda bulunan Pfizer/BioNTech ilk verileri açıkladı. Araştırmaya göre, aşı üçüncü dozda daha yüksek koruma sağlıyor. ABD'nin, yaşa bakılmaksızın takviye doz yapılmasına onay vermeye hazırlandığı iddia edildi.

 

Pfizer/BioNTech üçüncü doz araştırmalarına ilişkin verileri açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ne iletilen sonuçlara göre, üçüncü doz hem orijinal virüs hem de delta varyantına karşı daha fazla koruyuculuk sağladı.

Araştırmaya katılan gönüllülere ikinci dozdan 6 ila 9 ay sonra üçüncü doz yapıldı. Bu kişilerde iki doz aşı olanlara kıyasla belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor gelişti. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "İlk veriler üçüncü dozun yüksek koruma sağlayabileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD basını, üçüncü doza ilişkin bir iddia ortaya attı. Buna göre, ABD'li yetkililer aşıda yaşa bakılmaksızın üçüncü dozu önerecek. USA Today'in haberine göre, takviye doz ikinci dozdan 8 ay sonra uygulanacak. Üçüncü dozlar, FDA'in onayından sonra yapılmaya başlayacak, bu da en erken eylül ayının ortası anlamına geliyor.

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