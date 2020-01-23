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‘Bipolar’ teşhisiyle verilen ilacı içti, vücudunda yanıklar oluştu, görme yetisini kaybetti

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‘Bipolar’ teşhisiyle verilen ilacı içti, vücudunda yanıklar oluştu, görme yetisini kaybetti
‘Bipolar’ teşhisiyle verilen ilacı içti, vücudunda yanıklar oluştu, görme yetisini kaybetti

Antalya’da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara’nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede ‘bipolar duygulanım bozukluğu’ teşhisiyle verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Burcu Sargın (39), hastane ile doktoru Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Beden eğitimi öğretmeni Burcu Sargın’ın üç çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.’ye muayene ettirdi. Kara’ya ‘bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu’ teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

Tüm vücudu kabardı

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp daha sonra artıran Hikmet Mina’nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü.

Stevens Johnson Sendromu

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mina Kara’ya ‘Stevens Johnson Sendromu’ (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Hikmet Mina Kara yoğun bakıma alınırken, anne Burcu Sargın’a kullanılan ilacın yan etki yaptığı ve kızının vücudunda ikinci derece yanığa neden olduğu söylendi.

Bakanlığa şikayet etti

Anne Burcu Sargın bir yandan yoğun bakımda yatan kızının tedavisini takip ederken, diğer yandan O.E.’nin görev yaptığı hastanenin yetkilileriyle görüştü. Kendisine ilacın yan etkilerine ilişkin bilgi verilmediğini öne süren Sargın, hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.’yi Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

Sargın şöyle konuştu: “Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Tedavi süreci çok uzun. Üç-altı ay arasında tedavisi devam edecek. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı.”

İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

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