 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.298
  • Altın 145,603
  • Dolar 3,7537
  • Euro 3,9641
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

"Bir an önce iki lider arasında sağlıklı bir iletişim kurulmalı"

» »
"Bir an önce iki lider arasında sağlıklı bir iletişim kurulmalı"
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yetkililerini CTP Parti Merkezi’nde kabul etti.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılması ve müzakerelerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda Erhürman, yaşanan tıkanıklığın ancak iki lider arasında kurulacak diyalogla aşılabileceğini, ortada bir sorun bulunduğunu, müzakerelerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için bu sorunun aşılması ve aşınan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti. İki liderin birbiriyle iletişime geçmeksizin yaptıkları açıklamaların sürece yardımcı olmayacağının altını çizen Erhürman, “bir an önce diyalog kurulmalı, yapılan hatalar düzeltilmeli ve müzakereler sağlıklı bir zeminde devam etmelidir” dedi.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı09 Mart 2017 Perşembe 13:16
  • Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler anıldı09 Mart 2017 Perşembe 13:15
  • Yıldırım bir dizi görüşme gerçekleştirecek09 Mart 2017 Perşembe 11:13
  • Ercan'da hintkeneviri operasyonu09 Mart 2017 Perşembe 11:05
  • Türk ve Rum gazetecilerden önemli adım09 Mart 2017 Perşembe 11:01
  • DP'li erkeklerden "“Kadınsız bir Dünya nasıl olurdu” sohbeti09 Mart 2017 Perşembe 10:56
  • Kürtaj Davası kararı ertelendi!09 Mart 2017 Perşembe 10:30
  • FEminiSTİVAL 2017 başlıyor!09 Mart 2017 Perşembe 10:12
  • Arıklı; “bu ülke hepimizin. Birlikte yöneteceğiz…”09 Mart 2017 Perşembe 09:57
  • Polisten uyarı geldi!09 Mart 2017 Perşembe 08:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti