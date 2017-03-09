"Bir an önce iki lider arasında sağlıklı bir iletişim kurulmalı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yetkililerini CTP Parti Merkezi’nde kabul etti.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılması ve müzakerelerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda Erhürman, yaşanan tıkanıklığın ancak iki lider arasında kurulacak diyalogla aşılabileceğini, ortada bir sorun bulunduğunu, müzakerelerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için bu sorunun aşılması ve aşınan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti. İki liderin birbiriyle iletişime geçmeksizin yaptıkları açıklamaların sürece yardımcı olmayacağının altını çizen Erhürman, “bir an önce diyalog kurulmalı, yapılan hatalar düzeltilmeli ve müzakereler sağlıklı bir zeminde devam etmelidir” dedi.