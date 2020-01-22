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Bir anket daha açıklandı! Çarpıcı sonuçlar var!

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Bir anket daha açıklandı! Çarpıcı sonuçlar var!
Bir anket daha açıklandı! Çarpıcı sonuçlar var!

CMIRS Direktörü Mine Yücel bugün katıldığı Genç TV'deki Nazar Erişkin'in programında Aralık ayında yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel'in açıkladığı anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı önde gidiyor.

İşte sonuçlar

Musta Akıncı- Bağımsız %36,7

Ersin Tatar- UBP %16,2

Tufan Erhürman - CTP %14,8

Kudret Özersay- Bağımsız %7,5

Dr. Sibel Siber - Bağımsız %6,0

Serdar Denktaş -Bağımsız %5,4

Erhan Arıklı- YDP %2,6

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