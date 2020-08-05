Bir anlık sinir başına iş açtı

Kalmakta olduğu ikametgâhta birlikte kaldığı ev arkadaşı ile tartışma yaşayan ve eline aldığı tabağı fırlatmak suretiyle bacağından yaralanmasına sebep olan üniversite birinci sınıf öğrencisi B.C ( E-27 ) şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı bugün 5.8.20 tarihinde Yaralama ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamını temsilen polis memuru Kıvanç Özoğlu yemin altında şahadet vermek suretiyle mahkemeye bilgi aktardı. Özoğlu şahadetinde 4.8.20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde La Veranda isimli apartmanın bir dairesinde, perdenin kapatılması konusunda yaşanan tartışma esnasında, masa üzerinden aldığı cam tabağı kalmakta olduğu ev arkadaşı Timilehin Olamilekan Bisiriyn’e fırlatarak boyun kısmından ciddi şekilde darp edilmesine neden olduğunu söyledi. Fırlatılan tabağın kırılmasıyla etrafa dağılan cam parçalarının müştekinin sol ön bacak kısmında 5 cm’l bir kesik oluşmasına ve yaralanmasına neden olduğunu belirten Özoğlu, çağrılan ambulans ile müştekinin hastaneye gönderilerek müşahede altına alındığına değindi.

Alınan şikâyet doğrultusunda zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığına dikkat çeken Özoğlu olay yerinin de ziyaret edilerek kırılan cam tabak parçalarının emare olarak zapt edildiğini söyledi. Zanlının mesele ile ilgili gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul yönünde cevap verdiğine dikkat çeken Özoğul, şikâyetçinin hayati tehlikesi bulunmadığını, şikâyetinin ise şu an itibarıyl devam ettiğini belirtti. Özoğlu şahadetine devamla, bir üniversitenin birinci sınıfında eğitim görmekte olan zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi