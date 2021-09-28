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Bir aşı da Fransızlardan!

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Fransız ilaç şirketi Sanofi, ilk haberci RNA (mRNA) tabanlı yeni tip  corona virüs ( Covid-19)  aşı adayına yönelik erken bir klinik çalışmadan olumlu ara sonuçlar aldığını duyurdu. 
Bir aşı da Fransızlardan!

Fransız ilaç şirketi Sanofi, ilk haberci RNA (mRNA) tabanlı yeni tip  corona virüs ( Covid-19)  aşı adayına yönelik erken bir klinik çalışmadan olumlu ara sonuçlar aldığını duyurdu. 

Sanofi, Faz 1/2 çalışmasının ikinci bir enjeksiyondan iki hafta sonra çalışma katılımcılarının yüzde 91 ile yüzde 100'ünde corona virüsü nötralize eden antikorlar ürettiğini açıkladı. 

Bununla birlikte şirket, hiçbir güvenlik endişesinin gözlemlenmediğini ve yan etkilerin diğer haberci RNA veya mRNA Covid-19 aşılarınınki ( Pfizer/BioNTech ve Moderna)  karşılaştırılabilir olduğunu ekledi.

Sanofi, çalışmadan elde edilen daha fazla verinin ileri bir tarihte sunulacağını aktardı.

 

"Umut verici MRNA aşımız var"

Sanofi Pasteur Küresel Araştırma ve Geliştirme Başkanı Jean-Francois Toussaint, "Bugün, Covid-19 ve grip de dahil olmak üzere diğer hastalıklara karşı geliştirmede bir sonraki seviyeye taşıdığımız umut verici bir mRNA aşımız var" dedi. 

Öte yandan, Toussaint GlaxoSmithKline ile ortaklaşa geliştirdiği ayrı bir corona virüs aşısının çalışmalarının Faz 3 aşamasında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ,

GSK ile geliştirilen aşı FAZ 3 aşamasında

Sağlık alanında faaliyet gösteren şirketler Sanofi ve GSK, geçen Mayıs ayında, protein bazlı adjuvanlı rekombinant covid-19 aşı adaylarının güvenliğini, etkinliğini ve immünojenitesini (bağışıklık yanıtı oluşturma yeteneği) değerlendirecek global Faz 3 klinik çalışmalarını başlattıklarını duyurmuşlardı. 

Sanofi ve GSK'dan yapılan açıklamaya göre, Randomize, çift kör çalışma yöntemi ile, plasebo kontrollü şekilde yürütülecek Faz 3 çalışması, ABD, Asya, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 18 yaş ve üstü 35 binden fazla gönüllünün katılımı ile gerçekleştiriliyor.

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