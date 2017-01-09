"Bir Avrupa devletinin garantör güce ihtiyacı yok"

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, bir Avrupa devletinin ne garantör güce ne de yabancı ordulara ihtiyacı var dedi ve “Cenevre’ye gayet iyi hazırlıklı ve kararlılıkla” gittiğini vurguladı.

Anastasiadis bu açıklamasını Cenevre’ye giderken uçakta yaptı. Anastasiadis ve beraberindeki heyet Kıbrıs saatiyle geçtiğimiz gün 12.45’te (yerel saatle 11.45) Cenevre’ye ulaştı.

Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmelere başlayacak. Kendisine eşlik eden basın mensuplarına uçakta açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis,” Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, genelde yurttaşlarının endişelerine saygılı olacak modern bir Avrupa devleti oluşturma ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma irade ve arzusuyla gayet iyi hazırlanmış olarak Cenevre’ye gidiyoruz” dedi.

“Dolayısıyla böyle bir devlet, ne garantörlere ne de koruyucu askerlere ihtiyacı var. Üçüncü bir ülkenin garantisine ihtiyacı olan yegâne bir ülke olarak devam edemeyiz” diyen Anastasiadis, Türk tarafından geçmişte eksik olan iyi niyet iradesinin bu kez hakim olmasının umut etmek istediğini kaydetti .