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Bir Ayda 4 Ülke Geçip 1000 Kilometreden Fazla Deniz Yolculuğu Yapan Astrid Süveyş Kanalına Yerleşti…

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Bir Ayda 4 Ülke Geçip 1000 Kilometreden Fazla Deniz Yolculuğu Yapan Astrid Süveyş Kanalına Yerleşti…
Bir Ayda 4 Ülke Geçip 1000 Kilometreden Fazla Deniz Yolculuğu Yapan Astrid Süveyş Kanalına Yerleşti…

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek Ekim ayında Girne-Güzelyalı sahilinde tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa bir aylık yolcucuğunun ardından Süveyş Kanalına ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denize bırakıldıktan sonra üzerine takılan GPS ile bir aydır takip edilen Astrid’in Süveyş Kanalının doğusuna yerleştiği ve kışı orada geçireceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Ekim ayında denize bırakıldıktan sonra bir aylık yolculuğunda Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere dört ülkeyi dolaşarak 1000 kilometrenin üzerinde deniz yolculuğu yaptı.

Süveyş Kanalında Kışlayacak Gibi Görünüyor…

Şu anda sorunsuz bir şekilde yaşamına devam eden Astrid’in yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, uydu vericisinden aldıkları verilere göre,  kaplumbağanın 4 ülkenin sularını geçerek Süveyş kanalına yerleştiğini söyledi.

Astrid’in kışı Süveyş kanalının doğusunda geçireceğini tahmin ettiklerini ifade eden Başat,       “27 Ekim’de tekrardan doğal yaşamına bırakılan Astrid’in üzerine takılan uydu vericisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Her gün bu verileri izliyoruz. Astrid’in yolcuğu ve sağlığı ile ilgili her şey yolunda görünüyor. As

trid’in mücadelesini yakından izlemek, yaşama dönmesi ve rehabilite edilmesine katkı sağlamak muhteşem bir deneyimdi. Verici pilinin dayanıp Astrid’in ilkbaharda yumurtlamak için rotasını Kıbrıs’a çevirirse geri dönüşünü takip edebilmeyi temenni ediyoruz. Şu anda Süveyş Kanalı’na yerleşen Astridin kışlamak ve beslenmek için burayı seçtiğini düşünüyoruz” dedi.

 Kışlamasını Takip Edeceğiz…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Danışmanı Deniz Kaplumbağaları Uzmanı Doç. Dr. Wayne Fuller de,  Astird’in diğer deniz kaplumbağaları gibi Akdeniz'in çeşitli kıyılarını ziyaret ettiğini ve kışlamak için yerleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Astrid’in yeşil deniz kaplumbağalarının daha önce izlendiği bir yer olan Mısır’ın hipersalin suları olan Bardawil Gölünü ziyaret ettiğini belirten Doç. Dr. Fuller, “Bardawil Gölü'nde biraz zaman geçirdikten sonra, Batı Akdeniz sahilinde batıya doğru yolculuğunu sürdürerek, Port Said'e doğru ilerledi. Astird’in açık okyanusu terk edip Mısır kıyı şeridine ulaşmasından sonra seyahat hızı yavaşladı. Bu durum göç eden deniz kaplumbağalarında yaygın bir davranış değişikliği olarak kabul ediliyor. Beslenme, yuvalama ve kışlama alanları arasında uzun mesafe göç ettiklerinden dolayı harcanan enerji rezervlerinin beslenerek tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Süveyş Kanalına giden Astrid’in kışı geçirmek için buraya yerleşeceğini düşünüyoruz. Uydu vericisinden gelen verileri takip ederek kendine  kışlamak için nereyi seçmiş olduğunu göreceğiz” diye konuştu.  

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