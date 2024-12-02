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Bir ayda on binden fazla trafik cezası kesildi!

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Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin gerçekleştirdiği kontrollerde bir aylık süre zarfında 10 binden fazla trafik cezası kesildi.
Bir ayda on binden fazla trafik cezası kesildi!

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisinin kasım ayında gerçekleştirdiği trafik kontrolleri sırasında 10 bin 582 adet trafik cezası kestiğini yazdılar.

Gazete, trafik kazalarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde en fazla cezanın 3 bin 37 kişiye aşırı sürat nedeniyle kesildiğini, akabinde ise 804 adet cep telefonu kullanımı, 682 adet emniyet kemeri takmama, 217 adet alkollü araç kullanımı ve 168 adet ise kask takmama cezası kesildiğini aktardı.

Ayrıca 524 adet yanlış park cezası kesildiğini de vurgulayan gazete, diğer trafik suçları için kesilen cezaların sayısının ise 4 bin 850 olduğunu belirtti.

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