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“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” yeniden oynanıyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” yeniden oynanıyor.
“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” yeniden oynanıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” yeniden oynanıyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” 6 Ekim Cumartesi gününden itibaren her Cumartesi saat 11:00’de Bandabuliya Sahnesi’yle ayrıca hafta içi okullarla yapılacak olan organizelerle tüm çocuklarla buluşacak

 

“Karagöz Sihirli Sebzeler” İzel Seylani tarafından yazıldı ve oynatılıyor. 


Gölge oyununda Asu Demircioğlu yardak göreviyle yer alırken, Melek Erdil de kemanıyla oyunun müziğini üstleniyor.

Oyunun kültürel motiflerimizi öne çıkaran tasvir ve göstermelik tasarımını Özlem Deniz Yetkili gerçekleştirdi. Tasvir ve göstermelik yapımında Özlem Deniz Yetkili ve çırak olarak Hatice Tezcan görev aldı.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” çocuklara, yetişkinlere ve turistlere hitap etmek üzere tasarlandı. Sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çeken oyunda Surlariçi bölgesinin kültürel-tarihi öneme sahip Girne Kapısı, Samanbahçe, Dikilitaş, Büyük Han ve Bandabuli yamek mekanları da tanıtılıyor.

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