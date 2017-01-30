Bir bardak su için değer mi?

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda yaşlı teyzenin ağlayarak dert yandığı görüntüler yürek burkan cinsten...

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan bir hastanın yakınına izinsiz olarak "bir bardak sıcak su aldığı gerekçesiyle " insanlık dışı muamele yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Görüntülerde yaşlı kadına "bizden izin almadan niye alıyorsun, benim sinirlerimi bozma" diye bağırıp çağıran hemşirenin, yaşlı kadını ağlattığı gözlemlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ağlayarak olayı anlatan yaşlı kadına, olay yerinde şans eseri bulunan Süleyman Züğürt isimli vatandaş yardımcı oldu.

Yaşlı kadın yıllarca eşini hastaneye getirdiğini, üç gün üç gecedir hastanede eşinin başında yattığını, bir fincan su isteyince hemşirelerin kendisini azarladığını söyledi.