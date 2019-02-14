"Bir başka araca çarptınız, yolcuyu yaraladınız, hakkınızda soruşturma açılmadı; peki siz kimsiniz?"

Başlıktaki sorunun cevabı şu. Eğer tüm bunları yaptıysanız ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip iseniz hakkınızda soruşturma açılmaz, en azından savcılık böyle düşünüyor.

97 yaşındaki Prens Philip, 17 Ocak’ta eşine ait Sandringham Binası’ndan Land Rover Freelander modeli aracının direksiyonunda çıkmış ve başka bir araçla çarpışmıştı. Kazada yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken; Prens de birkaç gün önce ehliyetini ‘gönüllü olarak’ yetkililere teslim etmişti.

Norfolk bölgesinde meydana gelen kazada, diğer araçtaki yolculardan Emma Fairweather’ın bileği kırılırken; Buckingham Sarayı'nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilememesi tepki çekmişti.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden (CPS) bugün yapılan açıklamada ise Prens Philip hakkında soruşturma başlatılmayacağı duyuruldu. Edinburg Dükü’ne suçlama yöneltmenin kamu yararına olmayacağını savunan savcılık açıklamasında, “CPS, polis tarafından sunulan materyalleri dikkatli şekilde inceledi. Kabahat düzeyleri, sürücünün yaşı ve ehliyetinin teslim edilmesinin de aralarında yer aldığı tüm başlıkları değerlendirmeye dahil ettik ve soruşturma açmama kararı aldık” dendi.