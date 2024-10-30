Bir Bebeğin Ölümü Tepkileri Büyüttü: CTP Kadın Örgütü'nden Hükümete Sert Eleştiriler

Geçtiğimiz günlerde 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesi, ülkede tepkilere neden oldu. CTP Kadın Örgütü, bebek ölümüne yol açan ihmaller zincirinin, "UBP-DP-YDP hükümetinin" yönetim anlayışından kaynaklandığını savunarak hükümete sert eleştirilerde bulundu.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Uzunca bir süredir ülkenin kamu kaynaklarını yandaşlara ve yabancı şirketlere aktaran 'UBP-DP-YDP Dalavere Hükümeti', eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kurumsal yapıları çökertti. Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları, makam paylaşımı üzerinden çıkar hesapları yaparken, hukuksuzluk ve sorumsuzluğu sistematik hale getirdi," ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkedeki usulsüz ihaleler, vergi afları, kurultay hesaplarıyla yapılan istihdamlar ve meclis başkanlığı seçiminde yaşanan skandalların ülkeyi kilitlediği vurgulandı. CTP Kadın Örgütü, yaşanan ihmalin sorumluluğunu hükümetin almadığını ve olayın üstünü kapatmaya çalıştığını iddia etti. Ayrıca, Ünal Üstel'in sağlık çalışanlarını "günah keçisi" haline getirmeye çalıştığı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in ise yaşanan kaybı "talihsiz durum" olarak tanımlayarak sorumluluktan kaçtığı öne sürüldü.

"Toplumun Tahammülü Kalmadı"

Kadın örgütü, kontrolsüz nüfus artışının sağlık ve eğitim kurumlarına yük bindirdiğini ve kamu kaynaklarının halkın refahı yerine makam odaklı çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını belirtti. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, açıklamasında, "Bu çarpık ve kirli düzenin devam etmesine tahammülümüz kalmadı. Ünal Üstel ve ortaklarının istifa etmeyeceğini biliyoruz, ancak bu koltuklardan sökülüp atılacakları günler yakındır," dedi.