“Bir Beş Dakikanız Var Mı?” Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak

Creditwest Bank’ın 25. kuruluş yılı vesilesiyle gönüllü çalışanlardan oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü tarafından oynanan ‘Bir Beş Dakikanız Var Mı?’ tiyatro oyunu, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden sonra tekrar Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre oyun, 20 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı (ÇOHAV) yararına Lefkoşa Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun 29 Mayıs Çarşamba akşamı ise SOS Çocuk Köyü Derneği yararına sahneye konacak.

Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda saat 20:00’de sahnelenecek oyun sezonun son oyunu olacak.

Lefkoşa oyun biletleri Creditwest Bank Merkez Şube, Kaymaklı Şube, Köşklüçiftlik Şube ve Gönyeli Şubede satıldığı gibi oyun günü gişeden de temin edilebilecek.