  • BIST 87.640
  • Altın 249,929
  • Dolar 6,0154
  • Euro 6,7319
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

“Bir Beş Dakikanız Var Mı?” Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak

»
“Bir Beş Dakikanız Var Mı?” Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak
“Bir Beş Dakikanız Var Mı?” Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak

Creditwest Bank’ın 25. kuruluş  yılı vesilesiyle gönüllü çalışanlardan oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü tarafından oynanan ‘Bir Beş Dakikanız Var Mı?’ tiyatro oyunu, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden sonra tekrar Lefkoşa’da oynayacağı 2 oyunla sezonu kapatacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre oyun, 20 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı (ÇOHAV) yararına Lefkoşa Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun 29 Mayıs Çarşamba akşamı ise SOS Çocuk Köyü Derneği yararına sahneye konacak.
Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda  saat 20:00’de sahnelenecek oyun sezonun son oyunu olacak.
Lefkoşa oyun biletleri Creditwest Bank Merkez Şube, Kaymaklı Şube, Köşklüçiftlik Şube ve Gönyeli Şubede satıldığı gibi oyun günü gişeden de temin edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Esaretten Özgürlüğe” 16 Mayıs perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:51
  • Tamer Öncül’ün “Büyüklere (Küçük) Masallar (Masallaştırılmış Yazılar)” kitabı çıktı15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:01
  • Hatari: İzlanda'yı Eurovision'da temsil eden anti-kapitalist ve BDSM grup15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:28
  • Ada Işığı Çocuk Korosu “Homojenlik” ödülü kazandı14 Mayıs 2019 Salı 16:22
  • Emine Sorun’un “Kıbrıs’ın Dokusu” sergisi yarın açılıyor14 Mayıs 2019 Salı 14:30
  • Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2019 için başvurular başladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:44
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Yazar Tomgüsehan’ı kabul etti07 Mayıs 2019 Salı 15:47
  • “Hüzün Ana Ve Çocukları” oyununda sezonun son iki temsili07 Mayıs 2019 Salı 15:46
  • Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser07 Mayıs 2019 Salı 14:20
  • Tiyatro Su’ya büyük ilgi07 Mayıs 2019 Salı 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti